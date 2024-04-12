Космические технологии применяют в реабилитационных центрах Москвы

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Столичные реабилитационные центры применяют космические разработки для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья и пациентам с тяжелыми травмами. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Например, антигравитационная беговая дорожка, созданная для занятий спортом на МКС во время длительных полетов, оказалась эффективна и для реабилитации", – цитируют Ракову на портале мэра и правительства Москвы.

На дорожке создаются условия частичной невесомости. За счет этого снижается нагрузка на суставы и мышцы. Дорожка помогает постепенно восстанавливать силы и поддерживать физическую форму. Устройство используют на ранних этапах реабилитации и для продолжения курсов роботизированной терапии ходьбы.

Также столичные реабилитационные центры активно применяют барокамеру – принцип действия основан на контролируемом изменении атмосферного давления. Воздействие на организм кислорода под повышенным давлением облегчает состояние людей во время реабилитации. У человека улучшается метаболизм, ускоряются процессы заживления, а также снижается внутричерепное давление и укрепляется иммунитет. Барокамера помогает пациентам со спинальными травмами и последствиями инсульта.

Уточняется, что имитатор подошвенной опорной нагрузки "Корвит" помогает научиться ходить, что особенно актуально для людей после инсульта. А пациентам с детским церебральным параличом (ДЦП) тренажер позволяет сформировать этот навык с нуля.

На mos.ru дополнили, что в московских центра также используют иммерсионную ванну для реабилитации пациентов. В ней человек погружается в состояние невесомости. Эту процедуру назначают при атрофии мышц и временной потере двигательной способности, детям с ДЦП и другими нарушениями развития.

Столичные специалисты также применяют нейро-ортопедический реабилитационный пневмокостюм "Атлант". Комбинезон помогает удерживать вертикальную позу, формировать правильную осанку.

До этого Ракова заявила, что врачи смогут определять заболевания шейного отдела позвоночника с помощью искусственного интеллекта. Алгоритмы ии позволят увеличить скорость диагностики протрузии, грыжи межпозвонковых дисков и стеноза позвоночного канала.