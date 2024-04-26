Более 90 объектов недвижимости в ЦАО приобрели у города с начала 2024 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

С начала 2024 года физлица и предприниматели приобрели в центре Москвы 91 объект недвижимости общей площадью 16,71 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, передает портал мэра и правительства столицы.

Гаман уточнил, что большую часть объектов составили помещения, расположенные в подвалах, на цокольных и мансардных этажах нежилых зданий и многоквартирных домов. Они имеют свободное назначение, а поэтому подойдут для открытия магазинов, кафе, пунктов выдачи и других.

10 приобретенных у города помещений площадью 1,66 тысячи квадратных метров расположены в объектах культурного наследия. Любые работы в таких помещениях необходимо согласовывать с департаментом культурного наследия Москвы.

Ранее стало известно, что столичные учреждения получили от города еще 23 здания и помещения. Среди переданных зданий оказались две школы. Они стали самыми крупными объектами недвижимости, которые организации получили в первом квартале 2024 года.

