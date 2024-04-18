Москвичи получили права собственности на 106 нежилых помещений в жилых домах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Городские власти передали жителям Москвы права собственности на 106 нежилых помещений в многоквартирных домах за первые 3 месяца 2024 года. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

"Владельцы имущества в этих зданиях смогут оформить объекты в общедолевую собственность, что позволит использовать их для вспомогательных нужд, например под кладовки и места для хранения велосипедов, самокатов, детских колясок", – указал он.

По словам Ефимова, общая площадь объектов составляет более 16 тысяч квадратных метров. Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что сведения о таких объектах в многоквартирных жилых домах есть в открытом доступе на портале mos.ru. Возможность оформить объекты в долевую собственность горожане получили в 2014 году, напомнил он.

"На данный момент права переданы на 3,6 тысячи объектов недвижимого имущества общей площадью почти 450 тысяч квадратных метров", – указал Гаман.

Ранее Ефимов подчеркивал, что москвичи приватизировали порядка 60 тысяч квартир за последние 5 лет. Только с начала текущего года они заключили свыше 3 тысяч документов на приватизацию жилья.