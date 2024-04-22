Более 57 тыс объектов недвижимости получили адреса в столице

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За первые три месяца 2024 года адреса появились у 57,5 тысячи городских объектов Москвы, что на 5,5 тысячи больше, чем в первом квартале 2023 года. Об этом сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

"Чаще всего процедуру проводят для недвижимости на стадии ввода в эксплуатацию. Больше всего объектов с новыми адресами появилось в первом квартале в ТиНАО – 16,5 тысячи, ЮАО – 8,6 тысячи и ЦАО – почти шесть тысяч", – приводит его слова портал мэра и правительства Москвы.

Квартирам и нежилым помещениям были присвоены 41 тысяча адресов, машино-местам – шесть тысяч, объектам капитального строительства – 5,3 тысячи и земельным участкам – 5,2 тысячи.

По словам Гамана, лидерами по получению новых адресов, как и в прошлом году, стали Даниловский район и поселение Сосенское. В этих двух округах более 10 тысяч зданий и участков получили новые адреса.

Генеральный директор Московского городского бюро технической инвентаризации Дмитрий Тетушкин рассказал, что среди новых адресов есть и те, что уже принимают посетителей. Так, 19 февраля официальный адрес получил дворец тенниса на территории олимпийского комплекса "Лужники" – его открыли 2 марта.



Сведения об объектах вносятся в адресный реестр города Москвы, который на данный момент насчитывает 6,3 миллиона записей. Информация о новых адресах передается и в Федеральную информационную адресную систему, в которой хранятся данные из всех регионов.

Ранее город заключил с инвестором договор о комплексном развитии территории бывшей промзоны Малино в Зеленограде. Она расположена рядом с железнодорожными путями, неподалеку от станции Малино МЦД-3.

Так, будут реорганизованы более 17 гектаров земли, на месте возведут свыше 360 тысяч квадратных метров недвижимости. Здесь появятся детский сад на 200 воспитанников, школа на 400 учеников, центр развития детского творчества, технопарк, пожарное депо и ТРЦ.

До этого Сергей Собянин одобрил реорганизацию нежилой застройки в Бескудниковском районе в рамках КРТ. На территории возведут гостиничный комплекс, торговые и спортивные центры, офисы, отделения банков, магазины и объекты общепита.

