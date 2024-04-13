Инвестор построит в бывшей промзоне Зеленограда современный городской квартал

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Столичные власти заключили с инвестором договор о комплексном развитии территории (КРТ) бывшей промзоны Малино в Зеленограде. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

"По итогам открытого аукциона город заключил договор о комплексном развитии территории бывшей промзоны Малино с его единственным участником – ООО "Специализированный застройщик "Проксима", входящим в группу компаний "Гранель", – рассказал Ефимов.

По его словам, инвестору придется реорганизовать более 17 гектаров земли, а также возвести здесь свыше 360 тысяч квадратных метров недвижимости. Общая сумма вложений составит 30 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 1,7 миллиарда рублей, добавлял заммэра.

"В результате там будет создано свыше пяти тысяч рабочих мест", – уточнил Ефимов.

Данная территория расположена рядом с железнодорожными путями, неподалеку от станции Малино МЦД-3. В настоящее время здесь есть лишь склады, автомастерские и несколько других объектов, которые не используются по прямому назначению.

"Договор с инвестором подписан на восемь лет. В течение этого времени он должен построить современный городской квартал, где появится 168 тысяч квадратных метров жилья, а также около 195 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости", – указал руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Он сказал, что здесь возведут детский сад на 200 человек, школу на 400 учеников, центр развития детского творчества, технопарк, пожарное депо и торгово-развлекательный центр со спортивным комплексом, бассейном и залом для экстремальных видов спорта.

Ранее Ефимов подчеркивал, что неэффективно используемые участки по программе КРТ также реорганизуют в районе Некрасовка. В частности, здесь появится современное городское пространство на восьми участках общей площадью 32,52 гектара.