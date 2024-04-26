Собянин: в Москве открылись сезонные ярмарки выходного дня

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве открываются сезонные ярмарки выходного дня. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что ярмарки удобно расположены около станций метро, общественного транспорта и рядом с домом. Они работают с пятницы по воскресенье, с 08:00 до 20:00.

"Раньше ярмарки выходного дня были открыты только в теплое время года, но в феврале запустились и в новом, круглогодичном формате – в теплых павильонах", – рассказал мэр Москвы.

Более 40 российских регионов привозят свою продукцию на ярмарки. Все товары проходят проверки московскими специалистами. На месте работают 18 передвижных лабораторий.

Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что товары российских производителей составляют более 80% продуктов питания в рационе москвичей. По ее словам, спрос москвичей на молоко, сахар, подсолнечное масло и хлеб практически полностью удовлетворяют отечественные фермеры и предприятия.