Потребление отечественных продуктов растет в Москве

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Товары российских производителей составляют более 80% продуктов питания в рационе москвичей, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"За 10 лет доля российской продукции в общем объеме потребления города увеличилась на 15 процентных пунктов – с 69 до 84%", – пишут на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра.

По словам Сергуниной, спрос москвичей на молоко, сахар, подсолнечное масло и хлеб практически полностью удовлетворяют отечественные фермеры и предприятия.

Как отмечается, доля российских мясных продуктов на столичном рынке за 10 лет увеличилась с 56 до 94%, рыбы и консервов – с 60 до 80%, молочной продукции – с 68 до 85%, овощей – с 59 до 72%.

"Сегодня продовольственные товары в Москву привозят более чем из 80 регионов России", – подчеркнула заммэра.

Сергунина дополнила, что половина поставок продуктов приходится на Центральный федеральный округ.

Зерно пшеницы поступает в столицу из 20 субъектов РФ. Среди них – Тульская, Оренбургская и Тюменская области, а также Красноярский и Алтайский края. Овощи, фрукты и ягоды Москва закупает у производителей из Краснодарского и Ставропольского края, Волгоградской и Астраханской областей.

Большая часть мяса в столицу поступает из Брянской, Воронежской, Липецкой, Калужская и Тверской областей. Молочную продукцию закупают в Татарстане, Московской и Рязанской областях.

Отмечается, что с 2013 года поставки сливочного масла из Воронежской области выросли в 28 раз, из Саратовской – в 19 раз, из Владимирской – в 9 раз.

Каждый год в столице потребляют свыше 12 миллионов тонн продуктов. В месяц это составляет около 90 тысяч тонн овощей, 68 тысяч тонн фруктов и ягод, 89 тысяч тонн мяса, 40 тысяч тонн молока и 27 тысяч тонн рыбы, заключила Сергунина.

Ранее руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что выпуск продуктов питания в Москве вырос на 38,6 процентов по итогам 2023 года. Во многом этому поспособствовал рост спроса на продукты для правильного питания.