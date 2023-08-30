Столичная компания вдвое увеличила выпуск кофе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Московская компания "Шишкин Лес", специализирующаяся на изготовлении бутилированной воды, вдвое увеличила объем выпуска зернового кофе за 2023 год. Об этом сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Город создает комфортные условия для ведения бизнеса, активно поддерживает развитие в том числе пищевой отрасли промышленности. Так, московские производители успешно наращивают выпуск продукции, расширяют ассортимент и открывают новые для себя направления", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что предприятие ориентируется на потребительский запрос. Более 5 лет назад "Шишкин Лес" начал выпускать кофе, на данный момент это кофе в капсулах и зерновой. Зеленый кофе импортируется из Африки и Латинской Америки, остальные этапы производства успешно импортозамещены.

В сообщении подчеркивается, что на протяжении всего производственного процесса ведется тщательный контроль качества. Кофе поступает в продажу только после успешного прохождения всех этапов.

Компания производит бутилированную воду уже более 25 лет, сегодня она занимает одну из лидирующих позиций в этом сегменте на российском рынке, напомнили на портале. На предприятии есть собственные мощности по добыче воды и водоподготовке и лаборатория контроля качества. Природная формула жидкости лишь слегка корректируется в процессе для сохранения натуральных свойств готовой продукции.

Ранее сообщалось, что столичная компания Moda di Lusso, производящая женскую одежду, с начала текущего года увеличила выпуск продукции на 20% благодаря расширению ассортимента. Производитель начал выпускать платья, костюмы, брюки и другие вещи.

До этого стало известно, что в период с января по июнь текущего года объем продовольствия, отгруженного столичными предприятиями, вырос на 7,1% по отношению к аналогичному периоду 2022 года. Московские производители занимают те ниши российского рынка, которые были освобождены ушедшими западными брендами.

Объем продукции текстильной промышленности вырос более чем на 30% в столице