Московские производители продуктов питания увеличили поставки на 7%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В период с января по июнь текущего года объем продовольствия, отгруженного столичными предприятиями, вырос на 7,1% по отношению к аналогичному периоду 2022 года. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Сегодня пищевую промышленность столицы представляет более 250 предприятий, на которых заняты свыше 60 тысяч человек. Общий объем продуктов питания, который отгрузили московские производители за первые шесть месяцев этого года, составил 291,8 миллиарда рублей", – отметил он.

При этом количество произведенной продукции за этот же период увеличилось на 21,5%, что свидетельствует о готовности предприятий Москвы к освоению новых рынков сбыта и последующему росту объема поставок, добавил Ефимов.

По его словам, московские производители занимают те ниши российского рынка, которые были освобождены ушедшими западными брендами, к тому же они увеличивают отгрузки не только в пределах Москвы и РФ, но и за границу.

Заммэра подчеркнул, что предприятия пользуются поддержкой столицы, уже 24 из них получили статус промышленного комплекса, который позволяет получать налоговые льготы.

"В Москве производят мясные, рыбные, кондитерские изделия и многие другие виды продукции. Столичные предприятия планомерно наращивают объемы производства", – рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он добавил, что за шесть месяцев этого года производство мясной продукции в Москве увеличилось на 44%, а рыбы и морепродуктов – на 21,8%. Количество производимых кондитерских изделий возросло на 10,7%.

Овчинский напомнил, что производители пищевой продукции могут получить поддержку в виде антикризисных мер, разработанных как для промышленности, так и для всего бизнеса. В них входят льготные кредиты, гранты на производство импортозамещающих товаров, предоставление возможности аренды землю у города по льготной ставке 1 рубль в год при строительстве предприятия в рамках масштабных инвестиционных проектов и другие инструменты.

Ранее Овчинский сообщал, что за полугодие среднемесячный объем отгрузок у московского кабельного завода "Спецкабель" возрос на 30%. Наиболее высокую динамику установили в категории оптических кабелей и сборок, показатель составил более 45%.

По словам вице-президент группы компаний Сергея Лобанова, на данный момент предприятие разрабатывает новые типы кабеля для российской промышленности.



Объем продукции текстильной промышленности вырос более чем на 30% в столице