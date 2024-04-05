В Москве растет производство продуктов для здорового питания

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Выпуск продуктов питания в Москве по итогам 2023 года увеличился на 38,6 процентов. Этому, в частности, способствовал рост спроса на продукты для правильного питания, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он рассказал, что на сегодняшний день в Москве на более чем 290 предприятиях пищевой промышленности трудятся свыше 60 тысяч человек. Компании могут использовать широкий спектр инструментов поддержки, которые позволяют значительно экономить и вкладывать средства в собственное развитие.

"В итоге растет выпуск как привычных товарных групп, например мяса, колбасы, кондитерских изделий, муки, так и продуктов, которые соответствуют принципам здорового питания. Так, почти в 7,6 раза по итогам прошлого года увеличилось производство зерновых продуктов для завтрака", – приводит его слова портал мэра и правительства Москвы.

Так, московская компания Granola.Lab в 2023 году изготовила свыше 350 тонн продукции, что превышает показатели 2022 года на 20 процентов. Компания производит батончики и готовые завтраки и пользуется поддержкой города, а также принимает участие в международных бизнес-миссиях экспортного центра "Моспром", расширяя контакты с зарубежными партнерами. В прошлом году Granola.Lab вызвала большой интерес у местных дистрибьюторов и сетей на выставке в Саудовской Аравии и сейчас планирует поставки в эту страну.

Еще одно столичное предприятие "Другой хлеб" за 2023 год увеличило объем производства почти вдвое, и выпустило свыше 238 тысяч полезных хлебобулочных изделий. Компания производит безглютеновый хлеб, смеси для выпечки, а также готовое тесто.

В городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников и развитие производства. В Москве 70 предприятий имеют статус промышленного комплекса, из них 24 производят продукты питания.

Ранее сообщалось, что оборот предприятий пищевой промышленности в Москве вырос почти на 8% в 2023 году. Оборот компаний этой сферы превысил 683 миллиарда рублей за год.

До этого столичные компании пищевой промышленности представили свою продукцию на международной бизнес-миссии в Объединенных Арабских Эмиратах.

Она была организована центром поддержки экспорта "Моспром". В рамках миссии в Дубае московские производители провели свыше 90 встреч с профильными зарубежными ретейлерами, ведомствами, бизнес-структурами и дистрибьюторами.

