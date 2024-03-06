Ефимов заявил, что экономика Москвы чувствует себя уверенно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Экономика столицы на начало 2024 года чувствует себя уверенно и стабильно, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью РИА Новости.

Заммэра подчеркнул, что Москва успешно преодолевает сложнейшие вызовы и при этом не меняет свои темпы и вектор развития. Причем, как заметил Ефимов, это касается как традиционных для экономики города сфер, таких как финансовые рынки, IT и торговля, так и промышленности.

"Мэр Москвы Сергей Собянин на днях докладывал президенту России Владимиру Путину о результатах развития столичной промышленности: за последние 5–6 лет она совершила настоящий прорыв и по темпам роста, и, что самое главное, по содержанию", – рассказал заммэра.

Ефимов добавил, что ежегодно в городе открываются десятки новых производств, как небольших предприятий, так и крупных, наукоемких и высокотехнологичных заводах.

Ранее Ефимов сообщил, что оборот столичной розничной торговли в 2023 году вырос на 7,3% с учетом инфляции и по сравнению с 2022 годом. По его словам, общий оборот торговли в прошлом году достиг 6,6 триллиона рублей, а основной рост был обеспечен непродовольственным сектором.

Традиционно, указал заммэра, максимальный объем продаж был зафиксирован в декабре – 763,3 миллиарда рублей. При этом показатель почти на одну четверть превысил аналогичный объем того же месяца 2022 года.

По оценкам ведомства, столичный бизнес смог не только восстановить логистические цепочки, но и наладить поставки отечественных товаров на рынок в рамках импортозамещения.

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