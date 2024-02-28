Семинар для бизнесменов о правилах розничной продажи алкоголя прошел в Москве

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Семинар для представителей предприятий сферы торговли и общественного питания столичного района Арбат состоялся в управлении государственного контроля департамента торговли и услуг Москвы. Мероприятие было посвящено требованиям и новшествам законодательства, сообщается на портале мэра и правительства города.

В рамках семинара эксперты рассказали о правилах продажи алкоголя в розницу. Также специалисты организовали видеоконсультации и профилактические визиты. С 2022 года состоялось уже 1 400 посещений.

"Соблюдение правил розничной продажи алкогольной продукции на территории города Москвы – важное условие работы предприятий торговли и общественного питания. Именно поэтому мы всегда готовы оказывать предпринимателям консультативную помощь, чтобы они эти правила соблюдали", – сказал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что столичные власти продолжают оказывать поддержку высокотехнологичному бизнесу. По словам градоначальника, гранты в размере до 2 миллионов рублей предусмотрены на регистрацию патента на изобретения и полезные модели за рубежом. В Москве также есть возможность возместить до 50% инвестиций бизнес-ангелам – максимально 10 миллионов рублей.

До этого в столице упростили процедуру для вступления в городской реестр стартапов и высокотехнологичных фирм. По информации мэра, до этого компания должна была соответствовать двум из трех критериев, а теперь нужно лишь одному.

Собянин рассказал, как поддержка города помогает развиваться предпринимательству