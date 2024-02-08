Начался прием заявок на участие в проекте "Прокачай свой бизнес вместе с наставником"

Фото: пресс-служба ДПиИР

Регистрация на участие в новом потоке программы "Прокачай свой бизнес вместе с наставником" открылась в Москве. В ходе двухмесячного курса 100 предпринимателей будут работать над развитием своего бизнеса совместно с экспертами. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, проект функционирует в городе с 2021 года. За это время его востребованность выросла более чем в два раза, сказала она. Сергунина сослалась на опрос выпускников 2023 года, согласно которому каждый третий смог увеличить оборот и клиентскую базу, а каждый четвертый – вывести на рынок новый продукт.

"Всего поддержкой экспертов воспользовались уже две тысячи предпринимателей", – отметила заммэра.

Отмечается, что в качестве наставников выступают действующие предприниматели, которые специализируются на одном из аспектов – продажах, маркетинге или управлении. Участникам проекта они помогают найти точки роста, учат выводить предприятие на новый уровень и знакомят с мерами поддержки.

В новом потоке программы кураторами станут 15 бизнесменов из сфер услуг, маркетинга, производства, строительства и других. Среди них также будут руководитель консалтингового агентства Герман Ткаченко и владелец швейно-вышивального производства Екатерина Евпланова.

Уточняется, что распределение по наставникам пройдет на первой встрече, 28 февраля. Другие занятия будут проводиться как онлайн, так и офлайн.

Регистрация на участие в проекте открыта до 27 февраля на портале mbm.mos.ru.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что каждый 12-й бизнес в столице создается при помощи города. Так, в прошлом году число юрлиц в реестре малого и среднего предпринимательства (МСП) Москвы выросло на 2,3%. Их общее число насчитывало 466 тысяч, указал мэр.

Он уточнил, что на начало этого года в столице работало почти 885 тысяч субъектов МСП, из них 180 тысяч были созданы в 2023 году.

Собянин рассказал, как поддержка города помогает развиваться предпринимательству