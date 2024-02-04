Более 200 электронных сервисов и услуг доступно для предпринимателей на mos.ru – Собянин

Свыше 200 электронных сервисов и услуг доступно для столичных предпринимателей на портале mos.ru. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Так, в 2023 году юрлица и индивидуальные предприниматели воспользовались онлайн-инструментами на портале почти 2,5 миллиона раз. Сервисы помогают развивать свое дело, упрощают работу с документами.

Чтобы бизнес работал еще более эффективно, их постоянно обновляют и дорабатывают. Только в прошлом году запустили и модернизировали больше 30 цифровых инструментов.

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