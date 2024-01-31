Собянин рассказал о крупнейших проектах в сфере здравоохранения в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

С 2012 года в ТиНАО ввели 26 объектов здравоохранения. При этом 14 учреждений – больницы, амбулатории, детско-взрослые поликлиники и подстанции скорой помощи – построил город. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Самыми крупными проектами являются Московский многопрофильный клинический центр "Коммунарка", а также детско-взрослые поликлиники в Щербинке и Сосенском поселении на 750 посещений каждая.

Еще 12 медучреждений в этом районе возвели инвесторы по современному столичному стандарту.

Мэр Москвы подчеркнул, что город создает в ТиНАО плотную сеть всех необходимых учреждений для оказания качественной медпомощи, чтобы каждый москвич мог пройти исследования на самом современном оборудовании рядом с домом, а также быстро получить консультации и лечение у специалистов как широкого, так и узкого профиля.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что более 24 тысяч медицинских работников повысили свою квалификацию в Кадровом центре департамента здравоохранения Москвы в прошлом году. По его словам, центру нет аналогов в РФ и других странах Восточной Европы.

До этого заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что столичные медучреждения за шесть лет получили более 50 новых зданий.

В этих зданиях есть новое медицинское оборудование, в частности диагностическое, лечебное, исследовательское. Для персонала присутствуют комнаты отдыха, для пациентов – комфортные палаты и зоны ожидания.

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