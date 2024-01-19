Обновленный корпус городской клинической больницы № 52 принял первых пациентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Модернизированный корпус городской клинической больницы № 52 принял своих первых пациентов, уточняется на портале мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в обновленном корпусе заработали круглосуточный и дневной стационары, новая молекулярно-генетическая лаборатория, а также ревматологический и гематологический центры, оснащенные самым современным оборудованием.

"Пациенты могут получить там всю необходимую лечебно-диагностическую помощь по данным профилям", – сказала заммэра.

Подчеркивается, что в корпусе больнице расположено более 1 600 единиц оборудования, включая аппараты искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательные, МРТ и КТ, а также передвижной рентгеновский аппарат. В целом в распоряжении врачей находятся 12 реанимационных коек.

Теперь в медицинском учреждении есть все необходимое для эндоскопии и ультразвуковой диагностики. Вместе с этим у врачей появилась возможность проведения трансплантаций костного мозга вместе с современными клеточными технологиями. Благодаря этому число пациентов может быть увеличено.

Уточняется, что каждый год в клинике смогут проводить до 300 аутологичных (с использованием клеток самого пациента) и 150 аллогенных (когда применяются клетки совместимого родственного донора) трансплантаций костного мозга.



Для больных с низким иммунитетом также будут доступны специальные изолированные боксы, оснащенные индивидуальной системой мониторинга.

Ранее стало известно, что департамент здравоохранения Москвы разработал и утвердил новые правила общения между врачами и пациентами. Причиной тому стали жалобы врачей и пациентов друг на друга на не всегда вежливое общение.

Соответствующие рекомендации уже доведены до каждого медицинского учреждения города. В них прописано, как должен проводиться прием, какие вопросы необходимо задавать пациенту, даже какие фразы в общении стоит или не стоит употреблять.

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