Более 50 новых зданий получили медучреждения Москвы за шесть лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Столичные медучреждения за шесть лет получили более 50 новых зданий. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-хозяйственных отношений Владимир Ефимов.

"С 2018 года город передал учреждениям здравоохранения 53 новых здания общей площадью 521,25 тысячи квадратных метров в девяти административных округах. Они были возведены вблизи новых жилых кварталов за счет средств столичного бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы, а также девелоперами", – отметил он.

В зданиях, которые получили учреждения, есть новое медицинское оборудование, в частности диагностическое, лечебное, исследовательское. Для персонала присутствуют комнаты отдыха, для пациентов – комфортные палаты и зоны ожидания.

Руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман уточнил, что большая часть зданий оказалась в ТиНАО – 23 объекта. Еще восемь зданий располагаются в СВАО, шесть – в САО, четыре – в ВАО, по три – в СЗАО, ЮАО и ЦАО, два – в ЗАО и одно – в ЮВАО.

В 2024 году новое здание получил Московский клинический научно-практический центр имени А. С. Логинова. Лечебно-диагностический комплекс располагается в Перове.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с сентября 2018 года в рамках программы "Здравоохранение" в столице построили 55 медицинских объектов общей площадью 745,1 тысячи квадратных метров и реконструировали 264 здания стационаров, поликлиник и других медицинских организаций. В 2024 году в Москве планируют привести в порядок 140 зданий амбулаторного звена.



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