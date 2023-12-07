Собянин: в Москве создана уникальная авиаслужба экстренного реагирования

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В столице существует уникальная авиаслужба экстренного реагирования, пилоты Московского авиацентра осуществили свыше 190 вылетов с начала года. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

По словам мэра, пилотов задействовали в эвакуации пострадавших в ДТП и других происшествиях. Также они помогали в госпитализации пациентов, восемь раз принимали участие в тушении крупных пожаров, уточнил Собянин.

Градоначальник поделился, что в состав авиаслужбы экстренного реагирования входит пять пожарных, пять санитарных вертолетов и вертолет-разведчик для мониторинга обстановки при крупных происшествиях.



В свою очередь, Москва продолжает пополнять авиационно-техническую базу авиацентра и обучать персонал. Собянин рассказал, что за последнее время в службе произошло несколько изменений:

открыли цех планового техобслуживания и ремонта воздушных судов, что поможет проводить ремонт пожарных и санитарных вертолетов на аэродроме, где базируется техника;

начали открывать вертолетные площадки при медучреждениях;

разработали новые программы подготовки пилотов в собственном учебном центре, открытом год назад.

Собянин добавил, что этим летом власти открыли дежурство в многопрофильном клиническом центре "Коммунарка", а на днях – в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.Мэр напомнил, что в этом году Московский авиацентр отпраздновал 20-летний юбилей. А 7 декабря отмечается Международный день гражданской авиации. В этой связи Собянин поздравил всех сотрудников с профессиональным праздником, пожелал им удачи и поблагодарил за спасение жизней людей.

Площадки Московского авиационного центра находятся при пяти медучреждениях: в ГКБ имени С. С. Юдина, ГКБ имени О. М. Филатова, ГКБ имени А. К. Ерамишанцева и Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии. Наличие вертолетов позволяет специалистам оказывать помощь пострадавшим на борту.



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