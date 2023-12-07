07 декабря, 11:50Мэр Москвы
Собянин: в Москве создана уникальная авиаслужба экстренного реагирования
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
В столице существует уникальная авиаслужба экстренного реагирования, пилоты Московского авиацентра осуществили свыше 190 вылетов с начала года. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.
По словам мэра, пилотов задействовали в эвакуации пострадавших в ДТП и других происшествиях. Также они помогали в госпитализации пациентов, восемь раз принимали участие в тушении крупных пожаров, уточнил Собянин.
Градоначальник поделился, что в состав авиаслужбы экстренного реагирования входит пять пожарных, пять санитарных вертолетов и вертолет-разведчик для мониторинга обстановки при крупных происшествиях.
В свою очередь, Москва продолжает пополнять авиационно-техническую базу авиацентра и обучать персонал. Собянин рассказал, что за последнее время в службе произошло несколько изменений:
- открыли цех планового техобслуживания и ремонта воздушных судов, что поможет проводить ремонт пожарных и санитарных вертолетов на аэродроме, где базируется техника;
- начали открывать вертолетные площадки при медучреждениях;
- разработали новые программы подготовки пилотов в собственном учебном центре, открытом год назад.
Собянин добавил, что этим летом власти открыли дежурство в многопрофильном клиническом центре "Коммунарка", а на днях – в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.
Мэр напомнил, что в этом году Московский авиацентр отпраздновал 20-летний юбилей. А 7 декабря отмечается Международный день гражданской авиации. В этой связи Собянин поздравил всех сотрудников с профессиональным праздником, пожелал им удачи и поблагодарил за спасение жизней людей.
Площадки Московского авиационного центра находятся при пяти медучреждениях: в ГКБ имени С. С. Юдина, ГКБ имени О. М. Филатова, ГКБ имени А. К. Ерамишанцева и Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии. Наличие вертолетов позволяет специалистам оказывать помощь пострадавшим на борту.
"Безопасный город": москвичам рассказали об отряде "Центроспас"
Читайте также