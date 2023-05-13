Собянин поздравил Московский авиационный центр с 20-летним юбилеем

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

13 мая исполняется 20 лет Московскому авиационному центру, чьи специалисты спасают жителей города в чрезвычайных ситуациях. С юбилеем центр в своем телеграм-канале поздравил Сергей Собянин.

Градоначальник рассказал, что сотрудники учреждения эвакуируют людей с места ДТП и других происшествий, совместно с врачами Московского центра медицины катастроф госпитализируют в больницу, когда счет идет на минуты. Также они тушат крупные пожары.

По словам Собянина, специалисты успевают прибыть на любую точку столицы в течение 10–15 минут. В распоряжении авиацентра имеется 11 вертолетов: пожарные, санитарные, а также вертолет-разведчик.



"В Московском авиацентре есть и служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения – она состоит из 26 высококлассных профессионалов-универсалов. Они, например, могут спуститься к месту происшествия беспарашютным способом, чтобы эвакуировать пострадавших из труднодоступных мест", – поделился Собянин.

Так, в прошлом году в авиацентре заработал собственный учебный центр. Теперь все специалисты повышают свою квалификацию без отрыва от основной деятельности.



Ранее Собянин рассказал, что около семи тысяч человек помогла спасти столичная санитарная авиация за последние 15 лет работы. Экипаж состоит из двух пилотов, а также врача и фельдшера Центра медицины катастроф.