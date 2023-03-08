Собянин рассказал о преимуществах цифрового паспорта поликлиник

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Благодаря цифровому паспорту столичных поликлиник главные врачи учреждений могут в онлайн-формате контролировать работу с пациентами. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"В амбулаториях Москвы заработал Цифровой паспорт. Это новый сервис ЕМИАС, который существенно упрощает главврачам и их заместителям управление медорганизацией и помогает более качественно и проактивно следить за здоровьем пациентов", – пояснил мэр.

Цифровой паспорт учреждений содержит данные о качестве оказания медпомощи, а также объединяет в себе статистику о пациентах: их пол, возраст, отклонения в лабораторных исследованиях, наличие группы инвалидности и другую информацию.

Мэр добавил, что цифровизация столичной системы здравоохранения продолжается в течение 10 лет.

Сегодня главной задачей является развитие единой цифровой платформы, которая позволяет отслеживать данные о пациентах: от постановки диагноза до последующего наблюдения. При этом информация в медицинской электронной карте доступна не только врачам, но и пациентам.

Ранее стало известно, что расширение возможностей комплексного сервиса искусственного интеллекта в Москве позволило нейросети одновременно выявлять до девяти патологий.

Теперь алгоритм может выявлять не только признаки рака легких, COVID-19, остеопороза позвоночника, ишемической болезни сердца, но и эмфизему легких. Искусственный интеллект имеет возможность замечать развитие заболеваний на ранней стадии.



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