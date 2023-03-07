Собянин заявил, что Москва намерена досрочно выполнить программу реконструкции поликлиник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные власти планируют досрочно завершить программу реконструкции городских поликлиник. Об этом в ходе осмотра работ в филиале № 1 поликлиники № 8 на проспекте Вернадского заявил Сергей Собянин.

"Мы приняли обязательство досрочно закончить реконструкцию всех 200 поликлиник. <...> Очень сложная задача. Я уверен, что мы справимся", – сказал мэр.

Как добавили в пресс-службе градоначальника, поликлиника на проспекте Вернадского заработает уже 20 марта. За два года работ здание практически полностью перестроили. Там заменили инженерные коммуникации, привели в порядок фасад, обновили внутренние перегородки. В здании выполнили внутреннюю отделку, установили там новейшее медоборудование, а также компьютеры, подключенные к системе ЕМИАС.

Отмечается, что с 2020 года в Москве реконструировали 78 поликлиник. Сегодня работы продолжаются в 123 медучреждениях. Их планируют закончить до конца текущего года.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в 2023 году в столице планируется завершить строительство более чем 10 медицинских учреждений. В частности, к концу подходят работы в лечебно-диагностическом комплексе ИКБ № 1, в подстанции скорой помощи в Щербинке, во флагманском центре при больнице имени Буянова и почти в десятке поликлиник.



Около 10 поликлиник построят в Москве в 2023 году

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