Производство медицинской мебели в Москве выросло в два раза в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В прошлом году московские предприятия смогли произвести медицинскую мебель на сумму 1,3 миллиарда рублей, что оказалось вдвое больше, чем в 2021 году. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Сегодня в Москве выпускают ряд важных для системы здравоохранения медицинских изделий, например наборы первой помощи, пульсоксиметры, аппараты искусственной вентиляции легких. Также в городе изготавливают специализированную медицинскую мебель", – приводит его слова портал мэра и правительства Москвы.

Согласно информации, системная и антикризисная поддержки помогают увеличить объемы выпуска продукции и нарастить мощности предприятий. По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, столичная промышленность имеет в доступе более 20 системных инструментов поддержки города. Он подчеркнул, что активный рост производства происходит из-за офсетных контрактов.

"Например, сейчас ведется прием заявок на участие в конкурсе на поставку медицинской мебели в рамках подобного соглашения. Победитель аукциона вложит не менее 250 миллионов рублей в локализацию на территории города производства данной продукции", – сказал глава департамента.

Ранее Сергей Собянин сообщил о системной поддержке столичных производителей медизделий и лекарств. Он указал, что за 2022 год производство медоборудования увеличилось почти на треть, кроме того, вдвое выросло производство медицинской мебели. Поддержка города осуществляется через предоставление субсидий, льготных кредитов и займов, добавил мэр.

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