Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин сообщил о системной поддержке столичных производителей медизделий и лекарств. Об этом мэр Москвы написал в своем телеграм-канале.

"Сегодня в Москве больше 200 предприятий, выпускающих изделия медицинского назначения и лекарственные препараты", – отметил мэр.

По словам Собянина, за 2022 год производство медоборудования увеличилось почти на треть, кроме того, вдвое выросло производство медицинской мебели.

Поддержка города осуществляет через предоставление субсидий, льготных кредитов и займов.

"Например, компании "Медицинофф" мы частично компенсировали покупку оборудования для производства мебели", – добавил Собянин.

Он также отметил, то заключаются офсетные контракты. Так, с 2017 года было подписано шесть договоров, согласно которому в Москву поставляются лекарства. медизделия, а также продукция для молочных кухонь.



Такэе в Москве создает благоприятный инвестиционный климат и развитая инфраструктура. Например, технопарк "Строгино" производит уникальные препарата, а компания "Пептоген" – лекарства для лечения инсульта, "АЗТ ФАРМА К.Б." – для терапии ВИЧ.



"Кроме того, создаем большой фармацевтический кластер на базе особой экономической зоны "Технополис Москва", – рассказал мэр.

Собянин добавил, что фармацевтический кластер смог объединить 9 разработчиков и производителей лекарств.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко приняли участие в церемонии открытия нового завода по производству лекарств компании "Велфарм-М" на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва" в Зеленограде.

Предприятия кластера будут производить свыше 100 наименований жизненно важных лекарственных средств, большинство из которых сегодня не выпускается в России.



В 2022 году производство медоборудования в Москве выросло почти на треть – Собянин

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