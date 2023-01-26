Собянин и Матвиенко открыли в Зеленограде завод по производству лекарств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко приняли участие в церемонии открытия нового завода по производству лекарств компании "Велфарм-М" на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва" в Зеленограде.

Запуская производство, мэр Москвы назвал открытие фармацевтического завода большим событием. По словам Собянина, столичные власти систематически работали над этим проектом в течение последних пяти лет. Он пояснил, что его реализация, как и реализация других проектов, позволит сделать фармацевтический кластер ОЭЗ "Технополис "Москва" одним из крупнейших в России.

"Здесь собрано большинство ведущих фармпроизводителей нашей страны. В настоящее время открыто уже шесть производств. В этом году будет открыто еще три, и в ближайшие четыре года будет открыто еще шесть. Объем производств на этой площадке вырастет в 15 раз, и это будет один из крупнейших фармкластеров нашей страны, и не только нашей страны", – сказал Собянин.

Он отметил, что предприятия кластера будут производить свыше 100 наименований жизненно важных лекарственных средств, большинство из которых сегодня не выпускается в России.

"На 80% закроем потребности нашей страны в онкологических препаратах – в российских онкологических препаратах. Это важное направление для безопасности и лекарственного обеспечения наших граждан", – сказал градоначальник.

Собянин выразил надежду, что новое производство внесет значительный вклад в развитие отечественной фармацевтической отрасли.

Матвиенко, в свою очередь, заявила, что в последнее время власти уделяют большое внимание поддержке и развитию фармацевтики. Она отметила, что создание нового завода было бы невозможно без помощи Собянина, столичных властей и государства в целом.

"Сергей Семенович, я искренне вам говорю: мы все не нарадуемся, как с каждым годом хорошеет Москва, как она становится более комфортным красивым городом. <...> И в то же время то, что вы уделяете личное внимание созданию умных производств в Москве, которые являются драйвером развития экономики, созданию современных рабочих мест, – это, конечно, имеет огромное значение", – сказала спикер СФ.

Президент группы "Брайт Вэй Индастриз", в которую входит компания "Велфарм-М", Людмила Щербакова также выразила благодарность Собянину и Матвиенко, высоко оценив условия работы в ОЭЗ "Технополис "Москва". По ее словам, компания сделает все необходимое для организации производства полного цикла.

"Отработали уже технологию производства целого ряда субстанций. Думаю, что мы здесь тоже справимся с этой задачей", – отметила Щербакова.

В мэрии пояснили, что для строительства нового завода была выделена территория "Алабушево" в Зеленограде, чья площадь составляет 3 гектара. Строительные работы здесь стартовали в декабре 2019 года, а завершились в декабре 2022 года. Реализация проекта позволила создать более тысячи рабочих мест.

Отмечается, что новое предприятие займется не только производством, но и разработкой лекарств. В 2023–2024 годах здесь планируют запустить 10 линий производства твердых и стерильных лекарственных форм. Всего на заводе будут производить более 300 наименований для лечения хронической почечной недостаточности, рассеянного склероза, болезней дыхательных путей, онкологических, кардиологических и прочих заболеваний. Мощности нового завода позволят выпускать до 1,7 миллиарда таблеток в год.

Строительство завода осуществлялось при поддержке государства. Так, Фонд развития промышленности выделил на реализацию проекта 1,5 миллиарда рублей, Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства – более 1,6 миллиарда рублей. Компания "Велфарм-М", в свою очередь, инвестировала 4 миллиарда рублей.

Ранее Собянин заявил о росте производства медицинского оборудования в Москве. По словам мэра, на сегодняшний день более 100 предприятий в столице занимаются выпуском наборов первой помощи, пульсоксиметров, аппаратов искусственной вентиляции легких.

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