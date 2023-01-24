Собянин: резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" построил цех по выпуску печатных плат

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

На территории особой экономической зоны "Технополис "Москва" построено уже 33 предприятия по микроэлектронике, заявил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Благодаря этим площадкам в столице создаются рабочие места. Так, за 9 месяцев прошлого года на предприятиях стали осуществлять деятельность 860 человек.

"Статус резидента позволяет компании получать значительные налоговые льготы. Такие предприятия на 10 лет освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. Налог на прибыль для них составляет всего 2%", – написал Собянин.

Резидентом ОЭЗ "Технополис "Москва" является компания "Цифровые технологии безопасности". Предприятие уже закончило возведение комплекса по выпуску электронных модулей и печатных плат на площадке "Алабушево".

Подобные платы нужны в основном для электронного прибора в быту. Также их используют в телекоммуникационном и медицинском оборудовании. Мэр отметил, что все площадки начнут работу в текущем году.

Ранее Собянин рассказал о росте выпуска медицинского оборудования в Москве. По словам мэра, за 11 месяцев 2022 года производство увеличилось больше чем на треть по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

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