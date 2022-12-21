Строительство фармацевтического завода в "Технополисе "Москва" завершилось досрочно

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На площадке "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис "Москва" досрочно завершилось строительство высокотехнологичного комплекса по разработке и производству лекарств, сообщает пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Новый завод – одно из 17 высокотехнологичных предприятий, строящихся на указанной площадке. Его площадь составляет около трех гектаров. В реализацию проекта компания "Брайт Вэй Индастриз" инвестировала 3,4 миллиарда рублей.

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, завод будет выпускать препараты для лечения дыхательной и костно-мышечной систем, пищеварительного тракта, противомикробные лекарства и другие медикаменты.

Всего планируется выпускать более 80 наименований жизненно важных лекарств. При этом на предприятии будут не только производить, но и разрабатывать новые лекарства. Работать там смогут свыше тысячи человек.

С первого квартала 2023 года компания планирует запустить крупные производственные линии и цеха. Выпускаемая продукция будет поставляться в государственные медицинские учреждения.

Ранее Ефимов рассказал, что резидент "Технополиса "Москва" – компания "Зеленоградский нанотехнологический центр" – начнет серийное производство фотонных микросхем и модулей для телекоммуникационного оборудования.

Он отметил, что фотонные технологии увеличивают скорость передачи информации более чем в 100 раз. По его мнению, данная отрасль будет способствовать развитию технологического суверенитета РФ.

До этого стало известно, что новое производство телекоммуникационного оборудования появится в "Технополисе "Москва". Компания планирует инвестировать в проект более 800 миллионов рублей. Объект планируют эксплуатировать до конца 2024 года.



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