Биопрепараты для заживления кожи и мягких тканей начнут производить в технополисе "Москва"

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" готовится к запуску производства биомедицинских клеточных продуктов для лечения длительно незаживающих ран, язв и ожогов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

"В четвертом квартале этого года резидент особой экономической зоны столицы планирует начать выпускать биомедицинские клеточные продукты для людей и животных, которые направит на научные исследования и тестирование", – рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам представителя мэрии, проект будет реализован на площадке "Печатники". Компания "Акрус Биомед" вложила в него более 320 миллионов рублей.

Препараты, которые будет производить резидент ОЭЗ, не имеют прямых аналогов в России. Они созданы при сотрудничестве Института биологии развития имени Кольцова РАН. Лечение с использованием российских средств будет дешевле существующих методов и доступнее для пациентов и системы здравоохранения.

Как рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, с 2024 года компания рассчитывает производить порядка 6 тысяч единиц товаров в месяц после завершения клинических испытаний и получения регистрационных удостоверений. Он подчеркнул, что в медучреждения препараты будут поставлять по предварительному заказу за двое суток.

На производстве планируется создать рабочие места для примерно 60 высококвалифицированных специалистов. "Акрус Биомед" рассчитывает расширить выпуск биомедицинских клеточных продуктов и зарегистрировать препараты для устранения рубцов и лечения онкологических заболеваний, реабилитации после инфарктов мозга, тяжелых болезней и COVID-19.

Ранее Владимир Ефимов рассказал, что на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва" появится новое производство телекоммуникационного оборудования. В проект планируется вложить более 800 миллионов рублей.

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