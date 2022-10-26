В "Технополисе "Москва" появится новое производство телекоммуникационного оборудования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На территории особой экономической зоны "Технополис "Москва" появится новое производство телекоммуникационного оборудования. Строительство ведет резидент площадки – НПО "Гранит". Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как отметил Ефимов, в качестве инвестиций в проект компания планирует вложить более 800 миллионов рублей. Объект планируют эксплуатировать до конца 2024 года.

"Новое предприятие расположится на участке площадью 1,6 гектара в "Алабушеве". Там будет возведено почти восемь тысяч квадратных метров производственных площадей", – сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По словам Ефимова, количество рабочих мест на предприятии составит 60.

НПО "Гранит" стал резидентом ОЭЗ в 2017 году. Компания является крупнейшим разработчиком и производителем телекоммуникационного оборудования и информационно-управляющих систем для федеральных органов исполнительной власти и коммерческих структур.

За время своей деятельности компания разработала более 150 тысяч единиц техники. Одними из наиболее востребованных разработок компании являются технические средства связи, средства криптографической защиты информации с высоким быстродействием, элементы искусственного интеллекта, системы управления базами данных.

Благодаря статусу резидента ОЭЗ "Технополис "Москва" компания не уплачивает земельный, имущественный и другие виды налогов. С товаров, которые компания ввозит для производства разработок, не взимается таможенный сбор.

Ранее сообщалось, что резидент ОЭЗ "Микрон" планирует начать изготавливать студенческие разработки микросхем в формате многопроектных партий. Тестовый запуск производства запланирован на начало 2023 года. В дальнейшем резидент планирует проводить не менее одного запуска в год с 16–20 проектами.

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