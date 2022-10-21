"Технополис "Москва" начал выпускать микросхемы для промышленных устройств и робототехники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Зеленоградский нанотехнологический центр (ЗНТЦ), являющийся резидентом особой экономической зоны "Технополис "Москва", запустил производство микросхем для робототехники и промышленной автоматики в рамках работы по импортозамещению, заявил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Предприятие начинает мелкосерийное производство интегральных микросхем, предназначенных для контроля угла поворота в системах управления разных объектов, в том числе промышленных устройств и бытовой техники. Также разработка будет использоваться в робототехнике", – сказал он.

По словам Овчинского, также данная продукция может использоваться в автомобильной промышленности, в частности в системах электронного управления двигателем, корректировки наклона кресел и положения фар. Отмечается, что разработки ЗНТЦ создаются на основе собственных технических решений и полностью соответствуют зарубежным аналогам. Всего с 2011 года ЗНТЦ получил от продажи продукции выручку в размере 3,4 миллиарда рублей, вложив в свое развитие около 3 миллиардов рублей.

Гендиректор "Технополиса "Москва" Геннадий Дегтев пояснил, что резиденты ОЭЗ получают дополнительную поддержку: они освобождены от уплаты имущественного, земельного и транспортного налога, а также уплачивают налог на прибыль по сниженной ставке в размере 2%. Также товары, ввозимые резидентами технополиса, не требуют уплаты таможенных сборов.

"Предприятия микроэлектронной отрасли составляют большинство среди резидентов особой экономической зоны Москвы. Сегодня их свыше 30. Именно они вносят наиболее ощутимый вклад в развитие столичной высокотехнологичной промышленности. Только за первую половину 2022 года сумма их инвестиций выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года в 15 раз – с 700 миллионов до 11 миллиардов рублей", – сказал Дегтев.

Ранее сообщалось, что ГЗК Москвы с начала текущего года приняла решения о выделении инвесторам в аренду 15 земельных участков для размещения производств. Ефимов рассказал, что инвесторы получат более 116 гектаров земли.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!