Столичные производители увеличили выпуск одежды почти в три раза – Ефимов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С января по август текущего года столичные производители одежды выпустили в 2,7 раза больше товаров, чем за такой же период 2021 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На сегодняшний день в столице выпускают классические костюмы, верхнюю одежду, школьную и спортивную форму, трикотажные, вязаные и кожаные изделия, товары для экстремального туризма, альпинизма и активного отдыха.

"Столичные компании продолжают наращивать объемы производства одежды после ухода зарубежных предприятий с российского рынка. С января по август этого года в Москве выпустили в 2,7 раза больше изделий, чем за аналогичный период прошлого. Также компании города в 1,5 раза – до 32 миллиардов рублей – увеличили объем поставленных заказчикам за восемь месяцев товаров", – сказал Ефимов.

По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, за восемь месяцев производство спецодежды в Москве выросло на 46%, а трикотажных и вязаных изделий – на 35,6%. Сейчас в городе работает свыше 200 предприятий легкой промышленности. Помимо одежды, они производят нетканые материалы и обувь. Производство последней выросло на 3,8%.

Москва будет и в дальнейшем стимулировать расширение производства одежды. Город дает инвесторам земли в аренду без торгов, чтобы те реализовали масштабные инвестиционные проекты. К примеру, столица одобрила выделение инвестору участка на северо-востоке, чтобы создать завод по пошиву форменной и гражданской одежды. В возведение объекта планируется вложить 870 миллионов рублей. Это позволит предприятию увеличить объемы производства в два раза – до 500 тысяч единиц продукции в год.

Ранее сообщалось, что ГЗК Москвы с начала текущего года приняла решения о выделении инвесторам в аренду 15 земельных участков для размещения производств. Ефимов рассказал, что инвесторы получат более 116 гектаров земли.

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