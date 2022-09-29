Власти Москвы выделят инвесторам землю для создания 15 новых производств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Градостроительно-земельная комиссия Москвы с начала 2022 года приняла решения о выделении инвесторам в аренду 15 земельных участков для размещения производств. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что инвесторы получат более 116 гектаров земли.

"В результате в столице появится 15 предприятий – заводы по изготовлению электроники, мебели, одежды, упаковки, изделий из пенополиуретана, строительных материалов, специй и мясной продукции, а также логистический центр, технопарк, индустриальный кластер", – подчеркнул представитель мэрии.

В ТиНАО, в районе железнодорожной станции Бекасово-Сортировочное, образуют индустриальный кластер с четырьмя заводами по производству фиброцементных плит, газобетонных блоков, морских грузовых контейнеров и медицинского стекла. В Капотне построят производственный комплекс для выпуска товарного и архитектурного бетона.

Владимир Ефимов добавил, что реализация новых инвестиционных проектов позволит создать 11,5 тысячи новых рабочих мест. Объем инвестиций составит около 60 миллиардов рублей.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что на выделенных 15 земельных участках инвесторы возведут почти 840 тысяч квадратных метров недвижимости. Около 360 тысяч квадратных метров производственных помещений построят на участке площадью 35,6 гектара в Зеленограде.

Инвесторы получат участки в аренду сроком на пять лет. Средства им предоставляют для создания новых производств в рамках масштабных инвестиционных проектов.

Ранее стало известно, что в Москве появится завод по производству грузовых электромобилей. Компания "Электромобили Мануфэкчуринг Рус" стала резидентом технополиса "Москва" и планирует внедрять преимущественно собственные разработки.

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