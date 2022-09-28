В Москве откроют завод по производству грузовых электромобилей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Компания "Электромобили Мануфэкчуринг Рус" (EVM) запустит в Москве завод по производству инновационных электрогрузовиков. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента инвестиционной и промышленной политики города.

Организация также стала резидентом особой экономической зоны "Технополис "Москва".

"Компания вложила более 300 миллионов рублей в разработку российского электрогрузовика. В особой экономической зоне столицы предприятию предоставили готовые помещения и создали все условия для реализации успешной финансовой модели развития", – рассказал глава ведомства Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что завод практически готов к запуску. В настоящий момент компания внедрила на производстве порядка 30 собственных инновационных решений, затрагивающих силовую электронику, системы управления и конструкцию батарей.

В августе 2022 года компания "Электромобили Мануфэкчуринг Рус" заключила специальный инвестиционный контракт с министерством промышленности и торговли РФ. Условия подразумевают, что инвестиционный проект должен быть реализован в течение четырех лет и шести месяцев.

Электрогрузовики компании основаны на шасси УАЗ "Профи" и имеют грузоподъемность до 1 тонны. При полном заряде машина сможет преодолеть расстояние в 300 километров.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский подчеркнул, что планы предприятия включают в себя локализацию как бортовой электроники, так и электродвигателей. Он отметил, что собственные разработки позволят компании в меньшей степени зависеть от сторонних поставщиков.

Генеральный директор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев рассказал, что на заводе компании "Электромобили Мануфэкчуринг Рус" идет монтаж оборудования, в частности размещение станков. Он также выразил надежду на то, что предприятие сможет совершенствовать технологии в кооперации с другими высокотехнологичными компаниями.

Ранее стало известно, что резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" компания "Гемамед" в рамках офсетного контракта поставила городу более миллиона медизделий для стомированных пациентов в период с января по август 2022 года.



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