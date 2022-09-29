Компания из технополиса "Москва" увеличила выпуск тестов на грипп и коронавирус

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Компания "Имбиан Лаб", работающая на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва", в девять раз увеличила производство экспресс-тестов для определения COVID-19 и гриппа. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что увеличение выпуска продукции произошло за три последних месяца.

"Это позволит заместить на рынке импортные аналоги. Благодаря этому компания "Имбиан Лаб" значительно расширит географию поставок на зарубежные рынки", – заявил эксперт.

По словам Овчинского, за те же три месяца компания из технополиса "Москва" в 1,5 раза увеличила количество поставок экспресс-тестов на антиген к COVID-19, антитела IgG/IgM для определения гриппа и коронавируса за границу – в Таджикистан, Узбекистан и Донецк.

Накануне сообщалось, что компания "Гемамед", которая также базируется в технополисе "Москва", в рамках офсетного контракта поставила городу более миллиона медизделий для стомированных пациентов в январе – августе 2022 года.

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