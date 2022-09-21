Путин призвал производить конкурентоспособные двигатели для гражданской авиации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин считает, что "несчастье" в виде санкций против РФ поспособствует развитию отечественного производства двигателей для гражданской авиации. Об этом сообщает ТАСС.

"Конечно, лучше покупать, дешевле даже и комфортнее, "Боинги" и "Эйрбасы". Но если сами не будем делать – никогда не появятся (свои авиадвигатели. – Прим. ред.). Здесь вот не было бы счастья, да несчастье помогло", – сказал президент на встрече с руководителями инженерных школ.

Глава государства отметил, что решение оставить импортные самолеты в РФ, несмотря на требования лизингодателей, было правильным решением, однако эксплуатировать эти лайнеры можно будет только в течение нескольких лет, затем России придется перейти на отечественные машины.

Он также признал, что у страны есть собственные наработки, однако их нужно улучшать, прежде всего это касается силовых установок. Россия не производила конкурентоспособных двигателей для гражданской авиации с советских времен, тогда как отечественные двигатели для военных самолетов – лучшие в мире, подытожил Путин.

Ранее российский лидер заявил, что западным странам необходимо перестать использовать санкции, протекционизм и другие незаконные экономические методы в своих целях. Он отметил, что Россия, в отличие от других, в своей экономической политике лишена эгоизма.

