Путин отметил необходимость сохранить сбалансированность бюджета в ближайшие три года

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Сбалансированность федерального бюджета должна быть сохранена при его планировании на ближайшие три года для решения существующих проблем, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
"Важно и на ближайшую трехлетку, и в дальнейшем сохранить линию на устойчивость и сбалансированность федерального бюджета, что позволит нам уверенно, последовательно решать намеченные задачи по модернизации экономики и социальной сферы, по укреплению инфраструктуры и поддержке регионов", – приводит ТАСС его слова.
Глава государства призвал брать во внимание макроэкономическую конъюнктуру и ситуацию на глобальных товарных и финансовых рынках при формировании бюджета, так как перечисленные факторы оказывают влияние на его доходную часть.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов назвал предстоящую работу над бюджетом на следующие три года самой сложной в своей карьере. По его словам, в бюджет нужно закладывать затраты на достижение технологического суверенитета, но после введения ряда антироссийских ограничительных мер РФ столкнулась с отсутствием производства некоторых критических технологий в стране.
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