Минфин РФ ждет сложная работа над бюджетом на следующие три года – Силуанов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Министр финансов России Антон Силуанов назвал предстоящую работу над бюджетом на следующие три года самой сложной в своей карьере.
"Я думаю, что бюджет на предстоящую трехлетку будет самый сложный в моей профессиональной карьере", – сообщил он в интервью телеканалу "Россия 24".
По словам главы Минфина, в бюджет необходимо закладывать затраты на достижение технологического суверенитета, однако после введения ряда антироссийских санкций РФ столкнулась с отсутствием производства некоторых критических технологий в стране. Силуанов отметил, что для восполнения необходима "достаточно длительная программа", для которой потребуются средства.
Он добавил, что намерения Запада ограничить поставки нефти РФ также учитываются при разработке бюджета. Так, нужно брать во внимание количество внешних поставок, которое влияет на объем добычи и доход государства.
"Поэтому в новом варианте бюджета и бюджетных правил мы хотим учесть и этот показатель с тем, чтобы защититься от различных рисков в объемном показателе", – подчеркнул руководитель ведомства.
Ранее в Минфине сообщили, что российские министерства и ведомства направили в правительство заявки об увеличении расходов бюджета на 2023–2025 годы на 5 триллионов рублей в год.
Силуанов подчеркнул, что формирование бюджета происходит в условиях беспрецедентного санкционного давления.
По его словам, при формировании параметров госбюджета используется сбалансированный подход, при котором задействуются средства ФНБ, мобилизуются доходные источники и оптимизируются расходные обязательства.
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