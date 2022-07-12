Силуанов предложил воссоздать в РФ систему предсказуемости курсообразования

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В России необходимо воссоздать систему предсказуемости образования курса рубля, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"В сегодняшней ситуации необходимо воссоздать систему предсказуемости курсообразования, которая действовала в условиях бюджетного правила", – сообщил он в интервью газете "Ведомости".

Глава Минфина отметил негативное влияние плавающего курса на бюджет и укрепление рубля.

Кроме того, Силуанов назвал доллар и евро токсичными валютами. По его словам, закупка этих валют в ближайшем будущем невозможна. Он уверен, что при возобновлении бюджетного правила закупки иностранных валют ее необходимо проводить в валютах дружественных для России государств. Однако конкретные валюты министр не стал называть.

Ранее Силуанов заявил, что правительство России предпринимает необходимые шаги для стимулирования импорта в целях стабилизации курса национальной валюты.

По его словам, кабмин нацелен на дальнейшее увеличение объемов импорта, несмотря на имеющиеся проблемы с логистикой и расчетами с иностранными контрагентами. Также он отметил, что Минфин больше не может покупать некоторые иностранные валюты на нефтегазовые сверхдоходы в рамках установленного бюджетного правила.

