Силуанов предложил воссоздать в РФ систему предсказуемости курсообразования

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В России необходимо воссоздать систему предсказуемости образования курса рубля, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"В сегодняшней ситуации необходимо воссоздать систему предсказуемости курсообразования, которая действовала в условиях бюджетного правила", – сообщил он в интервью газете "Ведомости".
Глава Минфина отметил негативное влияние плавающего курса на бюджет и укрепление рубля.
Кроме того, Силуанов назвал доллар и евро токсичными валютами. По его словам, закупка этих валют в ближайшем будущем невозможна. Он уверен, что при возобновлении бюджетного правила закупки иностранных валют ее необходимо проводить в валютах дружественных для России государств. Однако конкретные валюты министр не стал называть.
Ранее Силуанов заявил, что правительство России предпринимает необходимые шаги для стимулирования импорта в целях стабилизации курса национальной валюты.
По его словам, кабмин нацелен на дальнейшее увеличение объемов импорта, несмотря на имеющиеся проблемы с логистикой и расчетами с иностранными контрагентами. Также он отметил, что Минфин больше не может покупать некоторые иностранные валюты на нефтегазовые сверхдоходы в рамках установленного бюджетного правила.
Экономист оценил ситуацию с рублем и курсом валют
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