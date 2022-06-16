Силуанов назвал основной принцип бюджетного правила

Фото: forumspb2022/ТАСС/Станислав Красильников

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о необходимости соблюдения основного принципа бюджетного правила – жить по средствам.

"Правило – это подведение той черты расходов, которые мы можем себе позволить и которые не приведут к бюджетному дисбалансу. А бюджетный дисбаланс – это очень опасная штука, можно просто в спираль войти расходов", – цитирует РИА Новости его выступление на сессии ПМЭФ "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры".

Министр отметил, что правила нужны как бизнесу для понимания проводимой в стране бюджетной политики, так и государству для формирования бюджета и понимания горизонта.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России смог защитить финансовую стабильность страны, а также не допустить раскручивания инфляционной спирали.

По ее словам, российская экономика в настоящий момент входит в период структурной трансформации.

