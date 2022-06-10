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Экономика

15:17

ЦБ не исключил более жесткую денежно-кредитную политику для борьбы с инфляцией

экономика

Фото: Москва 24/Никита Симонов

ЦБ не исключил более жесткую денежно-кредитную политику для борьбы с инфляцией, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"В случае дополнительного смягчения бюджетной политики проинфляционное влияние может оказаться сильнее, чем отражено в прогнозе. И для возвращения инфляции к цели в 2024 году это может потребовать проведение более жесткой денежно-кредитной политики, чем мы предполагаем сегодня", – рассказала руководитель Центробанка.

Набиуллина подчеркнула, что на инфляцию в РФ влияют внешние условия. Один из ключевых рисков – возможное введение нефтяного эмбарго со стороны Евросоюза. В целом проинфляционные риски по-прежнему высоки и считать инфляцию устойчиво низкой не приходится, подчеркнула глава Банка России.

"Те очень низкие темпы роста цен, которые мы наблюдаем в последние недели, нельзя считать устойчиво низкой инфляцией. В большой степени они объясняются коррекцией цен после резкого роста в марте. И проинфляционные риски по-прежнему сильны", – объяснила она.

Набиуллина добавила, что инфляционные ожидания населения РФ вернулись к показателям прошлого года. Такую тенденцию она назвала признаком стабилизации ситуации. Глава регулятора рассказала, что, по словам граждан, в России удалось избежать дефицита товаров.

В целом, подчеркнула Набиуллина, ЦБ планирует настраивать денежно-кредитную политику таким образом, чтобы не мешать структурной трансформации экономики.

Ранее в ходе заседания ЦБ РФ была снижена ключевая ставка. Нынешний показатель составил 9,5% вместо предыдущих 11%.

ЦБ РФ вернул ключевую ставку на досанкционный уровень

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