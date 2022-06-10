ЦБ начал проверку введенных комиссий по валютным счетам в банках РФ

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Центробанк РФ изучит соответствие введения российскими банками комиссий по валютным счетам условиям заключенных договоров и при необходимости примет надзорные меры, сообщается на сайте регулятора.
В ЦБ подчеркнули, что финансовые организации не должны ухудшать условия обслуживания клиентов.
"Одностороннее изменение условий договора банковского вклада, направленное на сокращение срока его действия, уменьшение размера процентов, увеличение или введение комиссий, является нарушением закона о банках и банковской деятельности", – отметили в Банке России, пояснив, что банки не могут устанавливать комиссии по уже открытым валютным вкладам.
При этом регулятор добавил, что валютные операции могут после введения санкций против РФ нести риски для банков и для граждан, в связи с этим сокращение валютных операций в финансовых организациях будет продолжено.
Ранее сообщалось, что "Тинькофф Банк" с 23 июня вводит комиссию за обслуживание счетов в долларах, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Обслуживание таких счетов будет стоить 1% в месяц при балансе, превышающем тысячу условных единиц в валюте счета.
В банке уточнили, что комиссию будут списывать ежедневно.
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