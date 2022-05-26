Глава ЦБ призвала банки перевести в рубли оставшихся валютных ипотечников

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Банкам следует провести конвертацию оставшейся валютной ипотеки в рубли, поскольку текущая экономическая ситуация этому благоприятствует. Об этом заявила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

"Сейчас самый подходящий момент, чтобы перевести в рубли оставшихся валютных заемщиков", – сказала она в ходе встречи с представителями кредитных организаций.

Тем не менее в настоящее время это локальная проблема, отмечает глава ЦБ. По ее словам, валютных ипотечников в стране осталось совсем немного.

Еще в конце марта Центробанк рекомендовал банкам конвертировать валютную ипотеку в рубли по заявлению заемщиков, которые будут поступать до 31 мая 2022 года, ориентируясь при этом на официальный курс, установленный на 18 февраля текущего года.

Регулятор особо подчеркивал, что пересчет обязательств по ипотеке не должен ухудшать кредитную историю заемщика.

