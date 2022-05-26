Глава ЦБ РФ заявила о периоде структурной трансформации экономики России

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Российская экономика в настоящий момент входит в период структурной трансформации, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Экономика входит в период структурной трансформации, остро будет нуждаться в финансовых ресурсах. Одновременно и самим банкам в условиях санкций нужна поддержка: это и капитал, и время, и большая гибкость для определения новой бизнес-модели", – цитирует ее РИА Новости.

Глава ЦБ РФ отметила, что Банк России смог защитить финансовую стабильность страны, а также не допустить раскручивания инфляционной спирали. При этом регулятором будут выработаны подходы к рекапитализации банков, а также к борьбе с санкционным арбитражем.

Ранее сообщалось, что Банк России на очередном заседании снизил ключевую ставку до 11% годовых с прежних 14.

В ЦБ подчеркнули, что риски для финансовой стабильности страны снизились, что создало условия для снижения ключевой ставки. Центробанк также допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Следующее состоится 10 июня.

По прогнозу Центробанка, годовая инфляция в апреле достигла 17,8%, на 20 мая замедлилась до 17,5%, снижаясь быстрее прогноза.

