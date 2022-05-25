ЦБ РФ начнет тестировать цифровой рубль на реальных клиентах в 2023 году

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В апреле 2023 года начнется тестирование цифрового рубля на реальных клиентах и операциях. Об этом заявила первый заместитель председателя Центробанка РФ Ольга Скоробогатова.

"Также с апреля следующего года мы хотим попробовать использовать смарт-контракты", – приводит слова Скоробогатовой ТАСС.

На данный момент, по ее словам, большая часть пилотных банков находится в тестировании. Скоробогатова также добавила, что запуск обмена цифрового рубля на иностранную валюту и открытие кошельков нерезидентам может произойти в 2024 году.

В феврале начался первый этап тестирования цифрового рубля, в рамках которого был проверен его выпуск и открытие цифровых кошельков. Второй этап планируют начать осенью. Он будет включать в себя тестирование операции по оплате товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, а также платежей за госуслуги и взаимодействия с Федеральным казначейством.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина ранее рассказала, что Банк планирует в следующем году в пилотном режиме начать проводить реальные расчеты с использованием цифрового рубля. По ее словам, использование цифрового аналога позволит удешевить денежные расчеты.

