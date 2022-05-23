Аналитик рассказал, как будет работать цифровой рубль для россиян

Фото: depositphotos/blinow61

Ведущий аналитик компании 8848 Invest Виктор Першиков сообщил, что цифровой рубль проходит последние этапы тестирования и к концу года поступит в коммерческие банки.

По словам эксперта, для обычных граждан он будет работать так же, как и безналичные деньги.

"Цифровой рубль и цифровая валюта – это не что иное, как третья форма денег, помимо наличных и безналичных. Это будет очень сильно похоже на использование банковских карт. Все будет происходить через мобильное приложение, в том числе в офлайне, то есть не нужно будет постоянно иметь доступ к интернету", – объяснил Першиков.

Он также отметил, что в личном кабинете будет отображаться вся информация по карточному счету. При этом крупных изменений в платежных системах, по словам эксперта, не будет. Цифровой рубль важен в первую очередь государству, передает радио КП.

В феврале начался первый этап тестирования цифрового рубля, в рамках которого проверят его выпуск и открытие цифровых кошельков. Второй этап планируется начать осенью. Он будет включать в себя тестирование операции по оплате товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, а также платежей за госуслуги и взаимодействия с Федеральным казначейством.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина ранее рассказала, что Банк планирует в следующем году в пилотном режиме начать проводить реальные расчеты с использованием цифрового рубля. По ее словам, использование цифрового аналога позволит удешевить денежные расчеты.

