В ЦБ заявили, что наличным деньгам в ближайшие годы ничего не грозит

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Спрос на наличные деньги среди населения в ближайшие годы сохранится, выразил мнение зампредседателя Центробанка Михаил Алексеев в разговоре с РИА Новости.

По его мнению, сохраняется спрос в том числе на монеты.

"Отомрут ли наличные? Нет, я думаю, что в ближайшие годы нет, ничего им не грозит", – заявил Алексеев во время встречи клуба экономической и деловой журналистики и базовой кафедры Банка России НИУ ВШЭ.

Ранее стало известно, что Центробанк России обсуждает возможность отмены комиссии при переводах между личными счетами одного человека, открытыми в разных банках. Речь идет о переводах в пределах 1,4 миллиона рублей. Предполагается, что подобная инициатива позволит повысить конкуренцию среди банков, а также усилить трансмиссию денежно-кредитной политики.

Банк России планирует приступить к тестированию прототипа цифрового рубля. Валюта задумывается как новый новый способ расчета наравне с безналичным и наличным. Электронная версия российской валюты представляет собой закодированную последовательность данных, эквивалентную определенной денежной сумме в рублях.

