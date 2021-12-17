Переводы между личными счетами в разных банках могут стать бесплатными

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Центробанк России обсуждает возможность отмены комиссии при переводах между личными счетами одно человека, открытыми в разных банках. Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

Речь идет о переводах в пределах 1,4 миллиона рублей.

"Конечно, можно снять деньги наличными. Их переносить. Но мы уже давно живем в преобладании безналичных форм. И такие комиссии часто могут быть барьером для того, чтобы люди свободно распоряжались своими деньгами и выбирали те банки, где ставки по депозитам для них более привлекательны", – подчеркнула Набиуллина.

Глава Центробанка предполагает, что подобная инициатива позволит повысить конкуренцию среди банков, а также усилить трансмиссию денежно-кредитной политики.

Ранее сообщалось, что Банк России планирует приступить к тестированию прототипа цифрового рубля в январе 2022 года. Валюта задумывается как новый новый способ расчета наравне с безналичным и наличным. Электронная версия российской валюты представляет собой закодированную последовательность данных, эквивалентную определенной денежной сумме в рублях.

