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Сбербанк подключил оплату по QR-коду через систему быстрых платежей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз организации.
"Сбербанк присоединился к сервису С2В – Системы быстрых платежей. В течение июля, после того как банк убедится в том, что сервис работает стабильно на пилотной группе клиентов, начнется поэтапный тираж сервиса на всю аудиторию пользователей "Сбербанка Онлайн", – говорится в сообщении.
Как пояснил зампред правления Сбербанка Кирилл Царев, теперь преимущества сервиса СБП будут доступны не только для физических лиц, которые являются клиентами банка, но и для торгово-сервисных предприятий.
"После подключения к СБП С2В они получат возможность совершать платежи в адрес юрлиц простым и безопасным способом. Преимущества и удобства получат не только сами граждане, но и торогово-сервисные предприятия, которые подключены к системе", – приводятся в сообщении слова Царева.
Систему быстрых платежей запустили в пилотном режиме 28 января, а в крупном масштабе − 28 февраля 2019 года. Она позволяет россиянам переводить средства между счетами по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя. В настоящий момент к СБП подключены более 200 банков.
В конце мая Банк России установил минимальный лимит для денежных переводов в СБП. Минимальный лимит, который банки могут установить для денежных переводов граждан по счетам через СБП, не может быть ниже 150 тысяч рублей в день.
Также регулятор обязал банки с 1 апреля 2022 года обеспечить для клиентов возможность оплачивать покупки и услуги с помощью приложения СБП, благодаря которому можно произвести оплату по QR-коду.
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