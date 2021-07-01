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Сбербанк подключил оплату по QR-коду через систему быстрых платежей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз организации.

"Сбербанк присоединился к сервису С2В – Системы быстрых платежей. В течение июля, после того как банк убедится в том, что сервис работает стабильно на пилотной группе клиентов, начнется поэтапный тираж сервиса на всю аудиторию пользователей "Сбербанка Онлайн", – говорится в сообщении.

Как пояснил зампред правления Сбербанка Кирилл Царев, теперь преимущества сервиса СБП будут доступны не только для физических лиц, которые являются клиентами банка, но и для торгово-сервисных предприятий.

"После подключения к СБП С2В они получат возможность совершать платежи в адрес юрлиц простым и безопасным способом. Преимущества и удобства получат не только сами граждане, но и торогово-сервисные предприятия, которые подключены к системе", – приводятся в сообщении слова Царева.

Систему быстрых платежей запустили в пилотном режиме 28 января, а в крупном масштабе − 28 февраля 2019 года. Она позволяет россиянам переводить средства между счетами по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя. В настоящий момент к СБП подключены более 200 банков.

В конце мая Банк России установил минимальный лимит для денежных переводов в СБП. Минимальный лимит, который банки могут установить для денежных переводов граждан по счетам через СБП, не может быть ниже 150 тысяч рублей в день.

Также регулятор обязал банки с 1 апреля 2022 года обеспечить для клиентов возможность оплачивать покупки и услуги с помощью приложения СБП, благодаря которому можно произвести оплату по QR-коду.

