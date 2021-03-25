Экономист оценил планы ЦБ провести эксперимент по сбору монет у населения

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Сбор монет через специальные автоматы, который хочет протестировать Банк России в 2022 году, продиктован низким уровнем их возврата из обращения вследствие инфляции, заявил кандидат экономических наук Михаил Беляев. Об этом сообщает RT.
"Инфляция делает свое дело – в смысле, что она вымывает из обращения, выталкивает те номиналы денег, которые существенно ниже отпускной цены большинства товаров и услуг. В первую очередь это относится к монетам. Есть такая цифра, что в 2020 году из обращения в кассу Банка России вернулось только 46% общего количества монет, выпущенных в оборот, то есть меньше половины", – пояснил Беляев.
Кроме того, по словам эксперта, выпуск монеты в обращение от производства до выдачи является чрезвычайно дорогостоящим процессом, который все меньше окупается.
"Во-первых, это металл. Металлы там содержатся непростые (цветные металлы), которые сами по себе дороги. Во-вторых, достаточно дорогой процесс штамповки, то есть чеканки этих монет. Достаточно дороги инкассационные процедуры: выдача и прием этих монет в пересчет. Само производство монеты оказывается намного дороже, чем тот номинал, который она представляет. И самое главное, что такой дорогостоящий процесс, оказывается, уходит впустую", – добавил Беляев.
При этом специалист отметил, что полный отказ от монет на данном этапе невозможен, поскольку цены на товары и услуги устанавливаются с точностью до копейки.
"Естественно, ЦБ озаботился проблемой, как бы их вернуть, увеличить возвращаемость монет для того, чтобы хотя бы сэкономить на чеканке… Собираются разработать автоматы, какие-то приемные устройства, куда можно было бы складывать эти деньги, не выбрасывая их, не теряя их… Скорее всего, это будет обмен на купюры бумажного достоинства, на которые уже что-то можно приобрести. Я думаю, что эта услуга будет востребована", – полагает эксперт.
Накануне стало известно, что Банк России в 2022 году планирует организовать в пилотном режиме сбор монет у россиян через специальные приемники в одном из регионов с низким уровнем возврата монет из обращения. По данным Центробанка, в начале 2021 года в обращении находилось 69,126 миллиарда монет на 113,2 миллиарда рублей.
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