ЦБ обновит дизайн банкнот к 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центральный банк России к 2025 году выпустит обновленные банкноты, на которых изобразят достопримечательности всех федеральных округов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя ЦБ Михаила Алексеева.

Специалист напомнил, что банкноты номиналом 200 и 2 000 рублей, выпущенные в 2017 году, отличаются модернизированным дизайном и защитным комплексом на лучшем мировом уровне. В свою очередь, банкноты образца 1997 года не обновлялись, поэтому их стоит усовершенствовать, отметил эксперт.



Алексеев добавил, что в 2022 году появятся новые сторублевки, в 2023-м – тысячные и пятитысячные, в 2024-м – пятисотрублевые купюры, а в 2025-м – десяти- и пятидесятирублевые. На них будут запечатлены города РФ, а также виды других достопримечательностей соответствующих федеральных округов страны.

Например, на лицевой стороне сторублевой банкноты сохранится изображение столицы, а на пятидесятирублевой – Санкт-Петербурга, однако на обороте появятся достопримечательности Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

Помимо этого, на десятирублевой купюре будет изображен Новосибирск, на пятисотенной – Пятигорск, на тысячерублевой – Нижний Новгород, а на банкноте в пять тысяч рублей – Екатеринбург.

Ранее сообщалось, что Центральный банк России впервые с конца 2018 года повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта – до 4,5% годовых. Это стало первым ужесточением денежно-кредитной политики в стране за три года. В конце 2018 года регулятор повышал ставку на 0,25 процентного пункта. Тогда такое решение носило упреждающий характер в связи с негативным влиянием на инфляцию внешних факторов, а также повышением НДС.