Глава ЦБ оценила возможность выпуска банкноты в 10 тыс рублей

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России не рассматривает возможность выпуска монеты в 50 рублей и банкноты в 10 тысяч рублей.
"У 50-рублевой монеты, возможно, и есть преимущества, хотя и неочевидные, но мы видим, что граждане не очень сильно любят рассчитываться монетами", – сказала она в интервью газете "Известия".
Набиуллина добавила, что для банков такое решение чревато дополнительными тратами на наладку оборудования, которые "превышают потенциальную, да и то сомнительную, выгоду".
В последний раз ряд российских денег обновлялся в 2017 году, когда в обращение были введены банкноты номиналом 200 и 2000 рублей, символами для которых стали Крым и Владивосток.
Кроме того, глава ЦБ рассказала, что Банк России придет к нейтральной ключевой ставке 5-6 процентов (на данный момент – 4,25 процента) в течение трех лет, чтобы не допустить избыточного роста инфляции.
В феврале рост цен составил 5,7 процента. В 2021 году ЦБ ожидает инфляцию на уровне 3,7-4,2 процента. Пока же она "остается выше целевого ориентира, но потом начнет снижаться", указала Набиуллина.
Ранее глава Банка России заявила, что программу льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках можно продлить без негативных эффектов в 24 регионах.
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